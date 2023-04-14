السوداني لوزير كردي: حريصون على حقوق جميع ضحايا النظام الدكتاتوري وضحايا الإرهاب

2023/04/14 | 04:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، وزير الشهداء والمؤنفلين في

حكومة إقليم كردستان العراق عبد الله

حاج محمود.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب

السوداني، بحث الجوانب التنفيذية

والقانونية الت

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