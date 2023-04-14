الصدر يجمد التيار الصدري بسبب

2023/04/14 | 04:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر تجميد "التيار الصدر" باستثناء "صلاة الجمعة" وهيئة التراث لمدة سنة على الأقل.

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