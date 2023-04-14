2023/04/14 | 05:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: D6t2qkFpMD8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصميدعي يوجه رسالة لنوري المالكي .. هذا محتواها) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصميدعي يوجه رسالة لنوري المالكي .. هذا محتواها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).