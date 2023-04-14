جماعة يُعلنون مبايعة مقتدى الصدر على أنهُ الإمام المهدي (فيديو)

2023/04/14 | 05:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / دعا رجل دين في مقطع فيديوي، إلى مبايعة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على أنهُ الإمام المهدي.وأثار ذلك غضب الصدر، مما دعاه إلى إلغاء الاعتكاف في مسجد الكوفة وإعلان تجميد تياره لمدة عام وإغلاق منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي مستثنيا من ذلك صلاة الجمعة وهيئة التراث وبراني السيد الشهيد؛ بسبب ما […]

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