الأردن يدفع بخطة سلام عربية لإنهاء الصراع في سوريا

2023/04/14 | 05:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأردن قبل اجتماع يعقد غدا الجمعة لمناقشة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، إنه يدفع بخطة سلام عربية مشتركة يمكن أن تضع حدا للتبعات المدمرة للصراع السوري المستمر منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك بحسب مصدر مسؤول قريب من الأمر.

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