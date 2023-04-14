برنار أرنو.. ملياردير فرنسي يطيح بماسك عن صدار أغنياء العالم

2023/04/14 | 07:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزز الملياردير الفرنسي، برنار أرنو، صدارته لقائمة أكبر أثرياء العالم، بعد أن حققت مجموعته "إل في إم اتش" المختصة ببيع السلع الفاخرة قفزة كبيرة ناهزت 12 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

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