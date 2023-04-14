الوثائق السرية تكشف موافقة بكين على

2023/04/14 | 08:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الوثائق العسكرية الأميركية المسربة أن الصين وافقت على "تقديم مساعدة قاتلة" لروسيا في حرب أوكرانيا خلال وقت سابق من هذا العام، إذ خططت لإخفاء المعدات العسكرية كأغراض مدنية، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

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