2023/04/14 | 08:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد عدد الإعدامات في إيران زيادة بنسبة 75٪ في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، وفقًا لتقرير جديد صادر عن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج ومجموعة "معًا ضد عقوبة الإعدام" (ECPM) ومقرها فرنسا، الخميس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: ارتفاع معدل عمليات الإعدام في إيران بنسبة 75%.. وهذه الأسباب) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: ارتفاع معدل عمليات الإعدام في إيران بنسبة 75%.. وهذه الأسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).