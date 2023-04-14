2023/04/14 | 09:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شبكة "آر إم سي سبورت" الرياضية إن نادي النصر السعودي سوف يسعى إلى التعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أو البرتغالي جوزيه مورينيو، بناء على نصيحة من النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وذلك ليخلف أحدهما المدرب المقال، رودي غارسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بناء على نصيحة رونالدو.. هل يكون زيدان مدرب النصر السعودي الجديد؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بناء على نصيحة رونالدو.. هل يكون زيدان مدرب النصر السعودي الجديد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).