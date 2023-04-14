الذهب يرتفع ويسجل مكاسب للأسبوع الثاني مستغلا ضعف الدولار

2023/04/14 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

صعدت أسعار الذهب في تعاملات، اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، إذ انخفض الدولار وأدت بيانات اقتصادية إلى رهانات على اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2044.09 دولار للأوقية، وحوم بالقرب من أعلى مستوى في عام والذي بلغه أمس الخميس، وذلك بحلول الساعة 0355 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2059.40 دولار.

فيما صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 26.04 دولار للأوقية، مسجلة ذروة عام.

وزاد البلاتين بنسبة 0.8% ليصل إلى 1055.14 دولار.

ويتجه كلا المعدنين لتسجيل خامس مكاسب أسبوعية على التوالي.

وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 1508.57 دولار.

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