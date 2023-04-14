2023/04/14 | 10:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يتخلى نظام “ويندوز” من مايكروسوفت عن ميزة كلاسيكية للوحات مفاتيح الكمبيوتر الشخصي تعود إلى ما يقرب من عقدين من الزمن.ويأخذ زر Print Screen على لوحات مفاتيح الكمبيوتر، لقطة شاشة وينسخها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‏Windows 11 يتخلى عن ميزة كلاسيكية عمرها 20 عامًا تقريبًا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‏Windows 11 يتخلى عن ميزة كلاسيكية عمرها 20 عامًا تقريبًا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‏Windows 11 يتخلى عن ميزة كلاسيكية عمرها 20 عامًا تقريبًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).