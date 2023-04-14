انفجار يتسبب في نفوق 18 ألف بقرة بمزرعة في الولايات المتحدة

2023/04/14 | 10:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نفقت نحو 18 ألف بقرة في انفجار بمزرعة للألبان في ولاية تكساس بجنوب الولايات المتحدة، حسبما أعلنت السلطات الأميركية، مشيرة إلى إصابة شخص واحد بجروح. وقال مفوض الزراعة في ولاية تكساس سيد […]

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