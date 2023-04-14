2023/04/14 | 10:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات الفيدرالية جاك دوغلاس تيشيرا وهو أحد رجال الحرس الوطني في ولاية ماساتشوستس، فيما يتعلق بالتحقيق في تسريبات لوثائق استخباراتية أمريكية سرية من البنتاغون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل جديدة حول قضية المشتبه به بتسريب وثائق البنتاغون السرية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل جديدة حول قضية المشتبه به بتسريب وثائق البنتاغون السرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).