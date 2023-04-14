2023/04/14 | 10:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BrfbY_Y2aRo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نبذة عن تاريخ التلفزيون العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نبذة عن تاريخ التلفزيون العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).