قرار غير مسبوق في البريميرليغ بشأن إعلانات شركات المراهنات

2023/04/14 | 10:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منع أندية “البريميرليغ” من وضع شعارات شركة المراهنات على واجهة قمصانها، في أثناء المباريات.وأوضحت الرابطة أن القرار، الذي اتخذ بالاتفاق مع جميع الأندية، لن يدخل حيز التنفيذ فورا، ولكن ذلك سيكون بعد 4 مواسم من الآن، يضاف إليها ما تبقى من منافسات الموسم الجاري 2022-2023.[…]

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