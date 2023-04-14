توزيع المساعدات الإغاثية على نازحين عشوائيات عامرية الفلوجة

2023/04/14 | 10:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم

الخميس، مساعدات إغاثية على النازحين

في العشوائية بمنطقة عامرية الفلوجة في

محافظة الأنبار، وذلك أثناء زيارة فريق

من دائرة الهجرة بالمحافظة لتفقد أحوال

النازحين عقب ال

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