التفاصيل الكاملة لعملية اعتقال مسرب الوثائق السرية

2023/04/14 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

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اعتقل مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي، شابا يبلغ من العمر 21 عاما، تسبب بالحرج الأكبر لواشنطن، حين سرب وثائق سرية عسكرية وأمنية وسياسية، على الإنترنت، قبل أيام.

من هو المتهم ؟

جاك دوغلاس تيشيرا، وهو عضو في الحرس الوطني التابع للقوات الجوية، ويبلغ من العمر 21 عاما.

انضم تيشيرا إلى الحرس الوطني الجوي في عام 2019 وعمل متخصصا في تكنولوجيا المعلومات.

كيف تم إلقاء القبض عليه؟

انقض عملاء من مكتب التحقيقات جاؤوا بسيارة مدرعة ومعدات عسكرية على تيشيرا في منزله في مدينة دايتون بولاية ماساتشوستس.

وبثّت شبكات تلفزيونية إخبارية بينها "سي إن إن" مشاهد التقطت جوا تظهر عناصر من قوات الأمن تقتاد رجلا يضع يديه فوق رأسه ويرتدي قميصا رماديا وسروالا قصيرا أحمر وتضعه في سيارة.

هل ستتم محاكمة الشاب "المخترق"؟

وزير العدل ميريك غارلاند قال للصحفيين إن تيشيرا مطلوب "فيما يتصل بتحقيق في اتهام استخراج غير مصرح به لمعلومات سرية عن الدفاع الوطني والاحتفاظ بها ونقلها".

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في بوسطن إن من المتوقع أن يمثل تيشيرا أمام محكمة الجمعة.

وزارة العدل فتحت تحقيقا جنائيا رسميا الأسبوع الماضي، وقال البنتاغون إن تسريب المعلومات "عمل إجرامي متعمد".

المصدر : وكالات

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