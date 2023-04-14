الديمقراطي يوجه اتهاماً جديداً للوطني بشأن عائدات السليمانية

2023/04/14 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، الجمعة، الاتحاد الوطني الكردستاني، بعدم "تسليم الإيرادات المالية الخاصة بمحافظة السليمانية لخزينة حكومة اقليم كردستان".

وقال شعبان لـ(بغداد اليوم)، إن "جميع المؤسسات في السليمانية، الأمنية والعسكرية والخدمية تدار من جهة حزبية في الاتحاد الوطني الكردستاني".

وأضاف، أن "جميع العائدات المالية الخاصة بالمنافذ والضرائب والكمارك في السليمانية لايتم إرسالها إلى حكومة الإقليم، كي تدخل في الخزينة المالية وتضاف للموارد المالية الأخرى، وتوزع حسب الكثافة السكانية".

يشار الى ان الاتهامات المتبادلة بين الحزبين الحاكمين في اقليم كردستان تصاعدت في الآونة الأخيرة لاسيما بعد حادثة استهداف مطار السليمانية الدولي الجمعة الماضية بعد اعلان الاتحاد الوطني تورط الحزب الديمقراطي في التعاون مع تركيا باستهداف المطار.

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