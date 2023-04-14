2023/04/14 | 11:21 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلان حالة الطوارئ في إحدى مقاطعات ولاية فلوريدا بسبب الفيضانات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/14 | 11:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلان حالة الطوارئ في إحدى مقاطعات ولاية فلوريدا بسبب الفيضانات) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلان حالة الطوارئ في إحدى مقاطعات ولاية فلوريدا بسبب الفيضانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).