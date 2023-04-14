تيمنا بوساطة الصين بين السعودية وإيران.. وزيرة خارجية ألمانيا تطالب بكين بدور مماثل لإنهاء حرب أوكرانيا

2023/04/14 | 11:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال مؤتمر صحفي مشترك في بكين، طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، نظيرها الصيني تشين جانغ، بأن تمارس بكين نفوذها على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وقالت إن تغييرًا أحادي الجانب للوضع الراهن في مضيق تايوان عن طريق القوة

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