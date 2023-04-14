الجمارك تضبط 48 شاحنة مخالفة للضوابط

2023/04/14 | 11:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، ضبط 48 شاحنة مخالفة للضوابط.وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكن […]

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