المصالحة الايرانية السعودية محور التحولات الانقلابية والدول الكبرى تبحث تراجع نفوذها

2023/04/14 | 11:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قالت مصادر دبلوماسية إن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع سيستغلون...

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