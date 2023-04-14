2023/04/14 | 11:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تجميد التيار.. إغلاق مشروع البنيان المرصوص هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/14 | 11:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.

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