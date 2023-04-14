مقبرة البحر المتوسط .. ارتفاع أعداد القتلى والمفقودين ودعوات لإنقاذ أرواح

2023/04/14 | 12:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحول البحر الأبيض المتوسط إلى مقبرة تنتهي عندها أحلام المهاجرين الراغبين في الوصول إلى الجانب الأوروبي، حيث سجلت في السنوات الأخيرة مئات حوادث الغرق المميتة التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين.

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