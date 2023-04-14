رئيس الجمهورية بذكرى جريمة الأنفال: لنتكاتف لترسيخ دولة ديمقراطية

2023/04/14 | 12:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم الجمعة، إلى التكاتف لترسيخ دولة ديمقراطية.

وقال رشيد، عبر “تويتر”: “نستذكر بحزن بالغ ذكرى جريمة الانفال التي ارتكبتها الدكتاتورية بحق الشعب الكردي عبر حملات إبادة ومقابر جماعية جسّدت الطغيان الذي مارسه الاستبداد ضد العراقيين”.

‏وأضاف، أن “هذه المناسبة الأليمة تستدعي التكاتف لترسيخ دولة ديمقراطية تُحقق طموحات الشعب في حياة كريمة آمنة وتمنع تكرار المآسي”.

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