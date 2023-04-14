روسيا تعلن رفع الجاهزية القصوى لأسطول المحيط الهادئ

2023/04/14 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

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صرح وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، في اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع، أنه تم رفع تأهب أسطول المحيط الهادئ بكامل قوته إلى أعلى درجات الاستعداد في إطار إجراء فحص مفاجئ.

وقال الوزير "اليوم الجمعة، ابتداء من الساعة التاسعة (بتوقيت فلاديفوستوك)، تم رفع حالة تأهب أسطول المحيط الهادئ بكامل قوته إلى أعلى درجات الاستعداد القتالي".



تم تعيين القائد العام للقوات البحرية الروسية، الأميرال إيفمينوف نيكولاي أناتوليفيتش، المشرف المباشر على الفحص".

وأضاف: "خلال الفحص، سيتعين على أسطول المحيط الهادئ صد الضربات الصاروخية والجوية الكثيفة، وإجراء مناورات للبحث عن الغواصات وتدميرها، وإطلاق طوربيدات ونيران مدفعية وصواريخ في إطار التدريب على ضرب مجموعة حاملات الطائرات البحرية والأهداف الأرضية الافتراضية للعدو".

المصدر: سبوتنيك

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