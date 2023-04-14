وصول سيول من 3 محاور إلى بحيرة سد العظيم شمال ديالى

2023/04/14 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أكد مدير ناحية العظيم في ديالى، عبد الجبار العبيدي، اليوم الجمعة، أن كميات كبيرة من السيول تتجه بثلاثة محاور نحو بحيرة سد العظيم.

وقال العبيدي لـ(بغداد اليوم)، إن "موجة سيول من 3 محاور تتدفق بغزارة وتصل الى 200م3/ ثانية والتي تتجه نحو بحيرة سد العظيم منذ ساعات مع غزارة الامطار في مناطق واسعة ضمن حوض البحيرة".

وأضاف، أن "خزين البحيرة وفق القراءات الاولية ارتفع الى 550 مليون م3 وهي كمية جيدة"، لافتا إلى أن "البحيرة قادرة على استيعاب أكثر من مليار و400مليون م3 ومن أن المتوقع يزيد خزين البحيرة مع استمرار تدفق السيول".

وأشار مدير ناحية العظيم في ديالى، إلى أن "تدفق السيول لا يشكل خطر على القرى والمناطق الزراعية وهو ضمن منحدرات بعيدة نوعا ما عن مسارات الطرق"، مؤكدا "أهمية السيول في توفير الخزين المائي لمواجهة الصيف القادم".

وتشهد العديد من المحافظات موجة سيول جارفة اجتاحت الأراضي العراقية من دول الجوار وبسبب الامطار الغزيرة التي شهدها العراق خلال اليوميين الماضيين.

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