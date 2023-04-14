محكمة تحقيق الكرخ تقرر توقيف عصابة ما يسمى

2023/04/14 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الجمعة، توقيف عصابة ما تسمى (أصحاب القضية).

وذكر إعلام المجلس، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة تحقيق الكرخ، قررت توقيف خمسة وستون متهماً من افراد عصابة ما يسمى (اصحاب القضية) التي تروج لأفكار تسبب إثارة الفتن والإخلال بالأمن المجتمعي".

وأشار الى أنه "تم ذلك بالتنسيق مع جهاز الامن الوطني باعتباره الجهة المختصة بالتحقيق".

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