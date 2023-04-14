الشرطة الإسرائيلية تستخدم الهراوات والقنابل الصوتية بمواجهة مع فلسطينيين قرب المسجد الأقصى

2023/04/14 | 12:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاولت الشرطة الإسرائيلية تفريق متظاهرين فلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى في القدس الجمعة قبيل صلاة الفجر بالهراوات والقنابل الصوتية، بحسب روايات شهود عيان ومقطع فيديو حصلت عليه CNN.

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