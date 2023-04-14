2023/04/14 | 12:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت وكالة الطاقة الدولية ، اليوم الجمعة، إن تخفيضات إنتاج النفط التي أعلنتها الدول المنتجة في مجموعة أوبك+ هذا الشهر قد تزيد من عجز الإمدادات المتوقع في النصف الثاني من العام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطاقة الدولية: تخفيضات أوبك+ للإنتاج قد تؤدي إلى عجز في المعروض المركز الخبري الوطني.

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