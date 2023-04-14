جابرو : عودة النازحين مسألة مرتبطة بإقليم كردستان وبإعادة تأهيل سنجار

2023/04/14 | 12:17 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد أكدت وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خصص مبلغ 50 مليار دينار لإعادة إعمار سنجار، فيما أشارت إلى أن عودة النازحين من شمال العراق مسألة مرتبطة بإقليم كردستان وبإعادة تأهيل سنجار.وقالت جابرو، في ،إنه “نحو أكثر من 40 ألف نازح متواجدين في مخيمات شمال …

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