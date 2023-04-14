الجمارك تعلن ضبط 48 شاحنة مخالفة في جمرك المنطقة الشمالية

2023/04/14 | 12:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، ضبط 48 شاحنة مخالفة للضوابط في جمرك المنطقة الشمالية.وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكن من ضبط (48) شاحنة مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة”.وأضافت، أن “الشاحنات كانت محملة بـ(مواد غذائية متنوعة وحجر مرمر واسلاك […]

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