التجارة تشرع بتطبيق نظام البطاقة التموينية الإلكترونية في دهوك

2023/04/14 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، الشروع بتطبيق نظام البطاقة التموينية الإلكترونية في محافظة دهوك.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة، أعلنت عن بدء العمل والشروع بتطبيق نظام البطاقة التموينية الالكترونية في محافظة دهوك شمال العراق".

وأضاف أن "تطبيق نظام اتمتة البطاقة التموينية يأتي تنفيذا لتوجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء وتوجيهات وزير التجارة اثير داود الغريري بعد نجاح العمل بتطبيقه في محافظة النجف الاشرف".

وأوضح أن "نظام البطاقة الالكترونية هو نظام سهل الاستخدام والوصول فيمكن لأي مواطن تحميل التطبيقات المتعلقة بالنظام وتسجيل الدخول لإجراء وتنفيذ المعاملة المتعلقة بالشطر او النقل او الاضافة وغيرها من المعاملات التي تتعلق بعمل مراكز التموين".

وأشار الى أنه "في حال تطبيق المشروع في عموم المحافظات سيتم تحول نظام العمل من الورقي إلى نظام العمل الإلكتروني والذي من خلاله سيتم انجاز معاملات المواطنين بكل شفافية ودقة".

ودعت الوزارة بحسب البيان "المواطنين الى الاسراع بتحديث بياناتهم والتعاون مع فرق العمل ومراجعة مراكز تحديث البيانات في المحافظة لضمان إجراء عملية تحديث البيانات ضمن المدة المحددة".

وتابع أن "المدير العام برفقة معاون مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة تفقدت كل من مخازن المواد الغذائية في المحافظة للإطلاع على الخزين المتوفر من مواد السلة الغذائية، وسايلوات المحافظة لبيان مدى جاهزيتها لاستلام مادة الحنطة المحلية التي سيقوم الفلاحين بتسويقها إلى المواقع التابعة لشركة تجارة الحبوب خلال الموسم التسويقي 2023 والذي من المؤمل انطلاقه بمحافظة دهوك خلال الفترة القادمة".

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