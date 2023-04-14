طقس العراق للايام المقبلة: أجواء صحوة وارتفاع في درجات الحرارة

2023/04/14 | 12:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطقس ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً .

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