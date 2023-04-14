قاتل ضد مجموعة لصوص وحده.. كاميرا مراقبة ترصد لحظات صادمة لرجل يحمي سيارته من السرقة

2023/04/14 | 12:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذر الشرطة في ولاية كونيتيكت أصحاب المركبات من سلسلة من الجرائم والتي تأتي معظعمها كحوادث السرقة التي تنطوي على شاحنات صغيرة (بيك آب).

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