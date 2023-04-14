مدير ماء سوق الشيوخ ينفي تعرضه لمحاولة اغتيال في ذي قار

2023/04/14 | 12:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – محلياتنفى مدير ماء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار، عبد السلام الأسدي، تعرضه لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين مجهولين بمدينة الناصرية.

وقال الأسدي في مقطع مصور، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ينفي خبر تعرضه لمحاولة اغتيال في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار".وأضاف: "روجت مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً يؤكد تعرضي لمحاولة اغتيالي وهذا خبر عار عن الصحة"، مبيناً أنه "يتمتع بالصحة والعافية".

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