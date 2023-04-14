2023/04/14 | 13:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تجميد التيار الصدري لمدة...

ظهرت المقالة أهل القضية يدفعون الصدر إلى تجميد التيار أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أهل القضية يدفعون الصدر إلى تجميد التيار) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أهل القضية يدفعون الصدر إلى تجميد التيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).