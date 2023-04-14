وفاة لاعب كرة قدم تونسي بعد إضرامه النار في جسده

2023/04/14 | 13:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي لاعب كرة القدم التونسي، نزار عيساوي، مساء الخميس، متأثرا بحروق بليغة تعرض لها إثر إقدامه على إضرام النار في جسده بداية الأسبوع الجاري، حسبما أفاد موقع إذاعة "موزاييك".

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