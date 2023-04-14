التجارة ترغب بنقل تجربة المدن الصناعية السعودية داخل العراق

2023/04/14 | 13:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث وزير التجارة اثير الغريري مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية، اليوم الجمعة، امكانية نقل التجربة السعودية بما يخص إنشاء 35 مدينة صناعية وتوفير نصف مليون فرصة عمل داخل العراق.وذكر بيان […]

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