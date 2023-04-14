2023/04/14 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة 5 اشخاص بنزاع مسلح في قضاء الرفاعي شمال محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "نزاع عشائري مسلح أودى بحياة مواطن وأصاب 4 آخرين بجروح بليغة في قضاء الرفاعي شمال محافظة ذي قار".

وأضاف أنه "تم استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة في الاشتباك".

وفي وقت سابق من الأمس، أفاد مصدر أمني، بأن مسلحين من عشيرة (الرميض) أغتالوا (أحمد وبدان العمري) مدير ماء قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار مساء اليوم الخميس.

وذكر المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "ضابطاً بالأمن الوطني قتل في نزاع عشائري بعد التعرض له في طريقه بقضاء الاصلاح شرق الناصرية".

وأشار الى ان "شيوخ العشائر ناشدوا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإرسال قوة لفك النزاع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وإصابة 5 بنزاع مسلح في قضاء الرفاعي بذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل وإصابة 5 بنزاع مسلح في قضاء الرفاعي بذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).