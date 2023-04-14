العراقي الحمادي على رادار عدة أندية إنكليزية في الميركاتو الصيفي

2023/04/14 | 13:41 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحمادي قدم مستويات مميزة مع منتخب العراق (مايك كيريف/Getty)

يقدم المهاجم العراقي علي الحمادي مستويات مميزة رفقة فريقه الحالي ويمبلدون، الذي يُنافس في بطولة دوري الدرجة الثالثة الإنكليزية، بعدما انتقل إليه في الميركاتو الشتوي الأخير قادماً من صفوف ويكمب وندررز.

ونجح اللاعب، الذي بات أحد الخيارات الأساسية لمدرب منتخب "أسود الرافدين" خيسوس كاساس، في تسجيل ثمانية أهداف وتقديم تمريرة حاسمة واحدة في 16 مباراة، الأمر الذي جعله محط اهتمام العديد من الأندية الإنكليزية.

وحسب تقرير "فوتبول ليغ ورد"، الخميس، فإن أندية برينتفورد وبرايتون وبيرنلي وكوفنتري سيتي وميدلسبره وشيفيلد وينزداي عبرت عن رغبتها في ضم الدولي العراقي، وحرصت على أرسال كشافيها في الأسابيع الأخيرة لمتابعة اللاعب.

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ووقع الحمادي عقداً لمدة سنتين ونصف مع فريق ويمبلدون في يناير/ كانون الثاني الفائت، حتى صيف عام 2025، لكن في ظل تألقه الأخير يبدو أنه بات قريباً من الانتقال لخوض تجربة جديدة.

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