34 في المئة من سكّان العالم غير متّصلين بالإنترنت

2023/04/14 | 13:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت نسبة غير المتّصلين بالإنترنت مرتفعة.

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