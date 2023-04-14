من بينهم زوجها.. 6 أشخاص يحرقون امرأة إثر مشاكل عائلية في بغداد

2023/04/14 | 13:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنافاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بان 6 اشخاص أقدموا على حرق امرأة نتيجة مشاكل عائلية تخص أطفال في منطقة الحسينية بالعاصمة بغداد.

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