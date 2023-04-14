بلجيكا.. بطلة

2023/04/14 | 13:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادرت النائبة السابقة لرئيسة البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، الجمعة، السجن في بلجيكا لتخضع لإقامة جبرية مع وضع سوار الكتروني، وذلك بعد توقيف احترازي دام أربعة أشهر بشبهة التورط في قضية فساد تعرف باسم "قطرغيت".

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