روسيا تضع أسطول المحيط الهادئ في حالة تأهب قتالي قصوى..وشويغو يوضح السبب

2023/04/14 | 14:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، الجمعة، أن روسيا وضعت أسطولها البحري في المحيط الهادئ في حالة تأهب قصوى في إطار تدريبات فورية تهدف إلى تقييم وتحسين حالة استعدادها.

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