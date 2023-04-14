مواجهات اليوم من كأس العراق

2023/04/14 | 14:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تستكمل منافسات بطولة كأس العراق لكرة القدم 2022/ 2023 اليوم الجمعة بإقامة أربع مباريات ضمن منافسات دور الـ16.

وفي المباراة الأولى، سيواجه أربيل فريق نفط الوسط على ملعب فرانسو حريري.

وفي المباراة الثانية، يلاقي الزوراء نفط البصرة على ملعب الشعب الدولي.

وفي ثالث المباريات، يلاعب البحري فريق المصافي على ملعب البحري في البصرة.

وفي ختام مواجهات اليوم، يواجه دهوك فريق الطلبة على ملعب دهوك.

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