التجارة تعلن الشروع بتطبيق نظام البطاقة التموينية الإلكترونية في دهوك

2023/04/14 | 14:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، الشروع بتطبيق نظام البطاقة التموينية الإلكترونية في محافظة دهوك.

وذكر بيان للتجارة أن “تطبيق نظام أتمتة البطاقة التموينية يأتي تنفيذاً لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتوجيهات وزير التجارة أثير داود الغريري بعد نجاح العمل بتطبيقه في محافظة النجف الأشرف”.

وبينت أن “نظام البطاقة الإلكترونية هو نظام سهل الاستخدام والوصول فيمكن لأي مواطن تحميل التطبيقات المتعلقة بالنظام وتسجيل الدخول لإجراء وتنفيذ المعاملة المتعلقة بالشطر أو النقل أو الإضافة وغيرها من المعاملات التي تتعلق بعمل مراكز التموين”.

وأكد أنه “حال تطبيق المشروع في عموم المحافظات سيتم تحول نظام العمل من الورقي إلى نظام العمل الإلكتروني والذي من خلاله سيتم إنجاز معاملات المواطنين بكل شفافية ودقة”.

ودعت الوزارة “المواطنين إلى الإسراع بتحديث بياناتهم والتعاون مع فرق العمل ومراجعة مراكز تحديث البيانات في المحافظة لضمان إجراء عملية تحديث البيانات ضمن المدة المحددة”.

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