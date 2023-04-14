بعد 45 يوما ..العتبة الحسينية تنهي عمليات اغاثة الشعب السوري :اكثر من 4 ملايين صمونة ومليوني وجبة مطبوخة

2023/04/14 | 14:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن

انتهاء عمليات الاغاثة والمساعدات التي

قدمتها للشعب السوري المنكوب من

الزلزال المدمر الذي ضرب محافظات عدة في

سوريا.

وقال رئيس خلية الازمة والاغاثة في

العتبة الحسينية

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