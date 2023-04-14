2023/04/14 | 14:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشف محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن إسماعيل العلاق، عن...

ظهرت المقالة محافظ البنك المركزي يكشف عن برنامج لإعادة هيكلة المصارف الحكومية أولاً على المسلة.

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