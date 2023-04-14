​بشرائه 3 طائرات في يوم واحد.. العراق يقلب موازين الصراع بين

2023/04/14 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

وصفت مجلة سمبل فلاينغ الامريكية المعنية بشؤون الطيران، احداث شهر فبراير الماضي بـ "الأكثر اثارة" في سوق الطائرات التجارية الدولية، مؤكدةً أن العراق احد اهم اللاعبين داخل السوق.

وقالت المجلة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، إن "المنافسة وحتى شهر ديسمبر الماضي كانت تجري لصالح شركة اير بص حتى شهر فبراير الماضي، بعد دخول العراق بشكل مفاجئ الى السوق وشراء ثلاث طائرات بوينغ من نوع 737 ماكس خلال يوم واحد فقط".

واضافت أن "المنافسة الشديدة بين الشركتين تقود الى مزيد من عمليات البيع مع زيادة بوينغ لانتاجها من الطائرات ووجود مساعي من دول عدة من بينها العراق لتطوير وتحديث اسطولها الجوي بشكل متسارع".

وأشارت الى أن "بوينغ تلقت ستين طلبا لشراء الطائرات خلال شهر واحد فقط، الامر الذي يضع صدارة اير باص في خطر"، بحسب وصفها.

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